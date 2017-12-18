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На Чикагской бирже начались торги фьючерсами на биткоин

Чикагская товарная биржа (CME Group) в воскресенье вечером, 17 декабря, начала торги фьючерсками на биткоин. Об этом сообщает Associated Press.



Январские фьючерсы на криптовалюту стартовали с отметки в 20,7 тыс. долл. США, однако уже через три часа торговались на 18,8 тыс.



Как отмечается, на бирже торгуются контракты не на сам биткоин, а на его индекс.

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