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Аркадий Чернецкий объяснил возможность реновации в Екатеринбурге ценами на жилье

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий объяснил возможность реновации в уральской столице существующими ценами на жилье. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По его словам, уральская столица является одним из немногих городов страны, где рыночная стоимость жилья имеет запас, чтобы провести снос старого жилья и его расселение.



«Этот запас не в таких пропорциях, как в Москве. Но потенциально именно Екатеринбург с его сформировавшимся рынком жилья может определенную работу провести. Речь не идет об увеличении цен на жилье. Это именно о тех условиях, которые уже есть. Мало где в России есть такие возможности», — сказал А. Чернецкий.



Вместе с тем он посчитал неактуальным ставить вопрос о сносе «хрущевок» по примеру Москвы.



«Не нужно все подряд пытаться сносить. Я думаю, мы не дожили до этого вопроса. Но по крайне мере, поставить вопрос: давайте снесем бараки, двухэтажные дома, такая постановка корректна», — отметил сенатор.



Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что ведомство рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов, где может быть проведена программа сноса «хрущевок» (реновация). Однако в проект уральскую столицу могут включить не ранее чем через два года.

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