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Аркадий Чернецкий объяснил возможность реновации в Екатеринбурге ценами на жилье
18 декабрь 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий объяснил возможность реновации в уральской столице существующими ценами на жилье. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, уральская столица является одним из немногих городов страны, где рыночная стоимость жилья имеет запас, чтобы провести снос старого жилья и его расселение.
«Этот запас не в таких пропорциях, как в Москве. Но потенциально именно Екатеринбург с его сформировавшимся рынком жилья может определенную работу провести. Речь не идет об увеличении цен на жилье. Это именно о тех условиях, которые уже есть. Мало где в России есть такие возможности», — сказал А. Чернецкий.
Вместе с тем он посчитал неактуальным ставить вопрос о сносе «хрущевок» по примеру Москвы.
«Не нужно все подряд пытаться сносить. Я думаю, мы не дожили до этого вопроса. Но по крайне мере, поставить вопрос: давайте снесем бараки, двухэтажные дома, такая постановка корректна», — отметил сенатор.
Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что ведомство рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов, где может быть проведена программа сноса «хрущевок» (реновация). Однако в проект уральскую столицу могут включить не ранее чем через два года.
По его словам, уральская столица является одним из немногих городов страны, где рыночная стоимость жилья имеет запас, чтобы провести снос старого жилья и его расселение.
«Этот запас не в таких пропорциях, как в Москве. Но потенциально именно Екатеринбург с его сформировавшимся рынком жилья может определенную работу провести. Речь не идет об увеличении цен на жилье. Это именно о тех условиях, которые уже есть. Мало где в России есть такие возможности», — сказал А. Чернецкий.
Вместе с тем он посчитал неактуальным ставить вопрос о сносе «хрущевок» по примеру Москвы.
«Не нужно все подряд пытаться сносить. Я думаю, мы не дожили до этого вопроса. Но по крайне мере, поставить вопрос: давайте снесем бараки, двухэтажные дома, такая постановка корректна», — отметил сенатор.
Ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что ведомство рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов, где может быть проведена программа сноса «хрущевок» (реновация). Однако в проект уральскую столицу могут включить не ранее чем через два года.
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