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В Челябинской области объем выданных автокредитов за январь-октябрь увеличился почти на 58%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Челябинской области с января по октябрь 2017 года объем выдачи автокредитов составил 11,78 млрд руб., что на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России за указанный период было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд руб., что на 39,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года (281,3 млрд руб.)



Самые высокие темпы роста объемов выданных автокредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) были отмечены в Кемеровской (на 68,5%) и Челябинской (57,8%) областях, Удмуртской республике (55,4%), Республике Башкортостан (54,6%), а также в Пермском крае (50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.



«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года. При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Этому во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками, сводя к минимуму потери банков от кредитования», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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