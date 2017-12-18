Кризис

В Свердловской области физлица задолжали по налогам почти 250 млн рублей

В Свердловской области насчитывается 207 физических лиц, которые имеют долги более 500 тыс. руб. Общая сумма задолженности — 248 млн руб. Об этом сообщает Управление ФНС России по региону.



Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 млн руб. Также арестовано свыше двух десятков транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем злостным неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.



«В декабре 2017 года к жительнице Екатеринбурга, имеющей миллионный долг по имущественным налогам, наведались налоговые инспекторы с приставами. В ходе этого рейда в присутствии понятых был описан принадлежащий ей автомобиль «Лексус». Буквально на следующий же день неплательщица, испугавшись продажи авто, пришла в налоговую инспекцию и попросила выдать квитанцию на всю сумму долга, пообещав передать ее в банк для погашения задолженности. Если долг в ближайшее время не будет погашен, дорогой автомобиль будет реализован, а средства от продажи поступят в бюджет в счет накопившейся недоимки», — говорится в сообщении.



У жителя Ленинского района Екатеринбурга с задолженностью свыше 1 млн руб., в ходе рейда приставы также арестовали элитный автомобиль «Рендж Ровер».



В Чкаловском районе Екатеринбурга за задолженность по транспортному налогу свыше 225 тыс. руб. у гражданина арестовали дорогостоящую бытовую технику.



Предприниматель из Орджоникидзевского района Екатеринбурга, не желая расставаться со своим имуществом, в присутствии взыскателей сразу же через портал Госуслуг погасил весь налоговый долг.



Два жителя Асбеста, владельцы крупного лесоперерабатывающего бизнеса, задолжавшие 700 тыс. руб. транспортного налога, выплатили всю сумму задолженности наличными денежными средствами в тот же день, когда в ходе рейда были арестованы принадлежащие им транспортные средства. Еще один должник из Асбеста погасил налоговую задолженность в течение недели, после ареста принадлежавших ему лесовозов на сумму 360 тыс. руб.

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