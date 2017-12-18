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Минфин РФ намерен списать долги индивидуальных предпринимателей по социальным взносам
18 декабрь 2017 (17:08)
УрБК, Москва, 18.12.2017. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс о списании долгов по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, накопившиеся к 1 января 2017 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Долги планируют списывать независимо от того, занимаются предприниматели бизнесом в настоящее время или уже бросили его. Как именно это произойдет, определят налоговики, поясняет источник.
Поправки будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях, уже одобренный в первом чтении. Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсудит документ в понедельник, следует из повестки его заседания.
Общая задолженность по страховым взносам к 1 ноября превысила 700 млрд руб., но почти 90% долга (около 600 млрд руб.) образовалось до передачи администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда России налоговой службе с 2017 года. На индивидуальных предпринимателей приходится небольшая доля долгов, сообщает эксперт.
Долги планируют списывать независимо от того, занимаются предприниматели бизнесом в настоящее время или уже бросили его. Как именно это произойдет, определят налоговики, поясняет источник.
Поправки будут включены в законопроект о контролируемых иностранных компаниях, уже одобренный в первом чтении. Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсудит документ в понедельник, следует из повестки его заседания.
Общая задолженность по страховым взносам к 1 ноября превысила 700 млрд руб., но почти 90% долга (около 600 млрд руб.) образовалось до передачи администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда России налоговой службе с 2017 года. На индивидуальных предпринимателей приходится небольшая доля долгов, сообщает эксперт.
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