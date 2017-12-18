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«Уральские авиалинии» стали партнером анимационного фильма «Фердинанд»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером анимационного фильма «Фердинанд» от студии «Двадцатый Век Фокс» и «Blue Sky» и поддержала его премьеру в России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Новый анимационный фильм выходит на российские экраны в преддверии Нового года и прекрасно подходит для семейного просмотра. Это необыкновенная история о миролюбивом быке из Испании, который предпочитает любоваться цветами и валяться на лужайке, но волею случая был выбран для участия в бое быков», — рассказали в пресс-службе.



Главного героя в русскоязычной версии озвучивает актер Юрий Колокольников, известный российской публике по ролям в фильмах «В августе 44-го», «Статский советник», сериале «Игра престолов» и многих других.



«Уральские авиалинии» подготовили подарок для зрителей — розыгрыш авиабилета в Испанию, на родину Фердинанда. Все новые участники программы лояльности авиакомпании «Крылья», посмотревшие фильм и при регистрации указавшие в поле «Откуда вы узнали о программе «Крылья» пункт «Фердинанд», разыграют билет в Барселону, бонусы программы лояльности и фирменные сувениры «Уральских авиалиний». Итоги розыгрыша будут подведены 31 января 2018 года. Полные правила участия в конкурсе можно узнать на сайте авиакомпании.



Показ анимационного фильма «Фердинанд» стартует 21 декабря.

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