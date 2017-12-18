Турбизнес не рассчитывает на Египет

Несмотря на то, что российские власти готовы в феврале запустить регулярное авиасообщение с Египтом, свердловский турбизнес не ждет заметных изменений на рынке в зимнем сезоне. По словам экспертов, рейсами из Москвы в Каир в основном захотят воспользоваться деловые туристы, между тем для отдыха на курортах страны такой трансфер будет не выгоден. Восстановление массового турпотока станет возможным только после запуска чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.Напомним, в ходе встречи 15 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фахти подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней. В документе заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов.«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года. Однако впереди предстоит много работы: так, нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится», — сказал Максим Соколов.Как отметил глава Минтранса РФ, пока речь идет о регулярных рейсах из Москвы в Каир, возобновление чартерной авиаперевозки на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха станет задачей 2018 года.Между тем, по словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, свердловским туристам будет нецелесообразно, а, возможно, и небезопасно путешествовать на египетские пляжи через Каир.«Город удален от курортов, а доставка туристов наземным транспортом изнурительна и небезопасна: ситуация в Египте неспокойная. Тем, кто намерен все-таки отдохнуть там, проще по-прежнему летать через Белоруссию. Поэтому открытие в феврале регулярной перевозки в Каир в большей степени коснется бизнес-поездок, будут отдельные индивидуальные туры. Однако направление станет массовым только в результате восстановления чартерной перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — пояснил эксперт.Впрочем, директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова полагает, что приверженцы определенных видов отдыха, для которых Красное море не могут заменить другие курорты, будут рады и такой ограниченной возможности перелета в Египет.«Среди свердловчан есть те, кто серьезно занимается дайвингом: они наверняка будут пользоваться рейсом Москва — Каир. Таких туристов довольно много, и они обычно ездят группами, но не всегда обращаются в компании для покупки путевок. Да и туроператоры не станут выдавать столь сложный турпродукт массово, особенно в зимний период, когда спрос невелик», — отметила Ольга Свечкова.По словам директора компании «Инна-тур» Инны Аверьяновой, многое зависит также от цен на размещение в отелях, которые представит Египет. Однако эксперты сходятся во мнении, что до открытия прямых рейсов в курортные города это направление все равно не станет бюджетным.«Массовым направление делали низкие цены на наземное обслуживание и хорошая экономика. Это возможно при прямых чартерных рейсах, причем в условиях большой их интенсивности. Без таких составляющих Египет не отвоюет себе заметную долю рынка», — рассказал Михаил Мальцев.В то же время, по словам представителей свердловского турбизнеса, к следующему весенне-летнему сезону в случае снятия ограничений на чартеры Египет сможет претендовать на треть выездного турпотока из региона. Даже если полетные программы уже будут утверждены, компании постараются их откорректировать. Это приведет к заметному снижению показателей по другим направлениям, и в первую очередь коснется Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.