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В Екатеринбурге расследуют уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции и бюджетного законодательства в Управлении социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по Кировскому району уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ведущий специалист бухгалтерского учета и отчетности Управления, исполняя обязанности главного бухгалтера, умышленно из корыстной заинтересованности путем обмана похитила в пользу своей родственницы денежные средства министерства социальной политики Свердловской области.



Так, внеся в реестры вознаграждений приемным родителям заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, сотрудница бухгалтерии денежные средства министерства перечислила на расчетный счет родственницы, которые были израсходованы на личные нужды.



Учитывая особую значимость совершенного преступления, прокуратура района направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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