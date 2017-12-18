Светлана Азанова: С помощью карт «Мир» уральцы совершили покупки на более чем 1 млрд рублей

— По последним данным, уже почти 30 млн карт национальной платежной системы «Мир» выпущено в обращение в России. Если говорить про Свердловскую область, то в настоящее время большая часть кредитных организаций и филиалов, расположенных на территории региона, приступила к выпуску карт «Мир».Отмечу, что в Свердловской области банками уже выпущено более 524 тыс. карт. Для сравнения, к концу первого квартала 2017 года банками было эмитировано около 69 тыс. карт. То есть произошло увеличение количества карт «Мир» в 7,5 раз. Это связано с тем, что с июля 2017 года бюджетники начали получать выплаты именно на карты «Мир» — это требование федерального законодательства. Под бюджетниками мы имеем в виду работников бюджетной сферы, студентов — тех, кто получает регулярные выплаты из бюджета.— Перевод выплат бюджетникам на карту «Мир» должен завершиться к июлю 2018 года. Для действующих пенсионеров переход будет осуществляться по мере окончания срока текущих карт до 1 июля 2020 года. Это сделано, чтобы переход на карты «Мир» был комфортен для всех категорий граждан.— Действующее в настоящее время право граждан на выбор способа получения зарплатных средств и пенсионных выплат сохраняется: если в настоящее время они получали выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана банковская карта, то они вправе сохранить такой же порядок. Но если сейчас бюджетные выплаты переводятся на банковскую карту, то она будет заменена картой «Мир».Хочу также отметить, что действующие пенсионеры смогут бесплатно получить карту «Мир» по мере истечения сроков тех карт, что они уже имеют. То есть идти сейчас в банк и менять карту не надо. Просто она будет заменена по мере истечения срока действующей карты.— За III квартал 2017 года в Свердловской области с использованием карт «Мир» проведено свыше 1 млн 700 тыс. операций по оплате товаров и услуг на сумму около 1 млрд руб. При этом количество транзакций за третий квартал этого года выросло более чем в 6 раз, сумма — почти в 7 раз. Средняя сумма операции в октябре составила 652 руб. Такая же цифра и в среднем по стране.— Торгово-сервисные предприятия с выручкой более 40 млн руб. в год должны обеспечить прием карт «Мир». Для удобства покупателей в местах, где принимается к оплате карта «Мир», должен быть наклеен соответствующий стикер.— Да, действительно, программа лояльности по карте «Мир» достаточно интересная и уже работает в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Республике Крым. Так, при оплате покупок картой «Мир» можно получить кешбэк (возврат стоимости покупки обратно на карту): сумма возврата может достигать 15-20%, тогда как обычные программы лояльности предлагают не более 5%.Запуск программы лояльности в Свердловской области зависит от участия торгово-сервисных предприятий и банков, готовых формировать интересные предложения для держателей карт. Ожидается, что в 2018 году сервис будет доступен во всех в городах-миллионниках.— Банки уже выпускают кобейджинговые карты — совместные карты платежной системы «Мир» и международных платежных систем: «Мир-Мaestro», «Мир-JCB» и «Мир-UnionPay». В России такая карта работает как «Мир», а за рубежом — как карта международной платежной системы. Также подписано соглашение с системой American Express.— Технология бесконтактной оплаты давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. И банки уже выпускают карты «Мир» с возможностью провести платеж в одно касание. При этом спрос на бесконтактные карты стремительно растет: три четверти выпущенных карт «Мир» в стране это бесконтакт. Недавно было разработано специальное бесконтактное приложение для смартфонов. Благодаря технологии терминал считывает мобильное устройство как обычную карту с чипом или магнитной полосой.— Карта платежной системы «Мир» соответствует всем российским и международным стандартам безопасности. При создании данной платежной системы вопрос безопасности стал приоритетным. Это касается и защиты самого платежного приложения на чипе, и защиты каналов передачи данных, и системы аутентификации и идентификации держателей карт. Интернет-платежи защищены собственной технологией MirAccept, позволяющей пройти полноценную 3D Secure-аутентификацию.— Тарифы на выпуск и обслуживание карты «Мир» каждый банк устанавливает самостоятельно. Бюджетникам карты «Мир» должны выдаваться на условиях не хуже нынешних. Также еще раз хочу обратить внимание: бесплатными является выпуск и обслуживание карт «Мир», предназначенных для начисления пенсионных выплат. Соответствующая норма закреплена законодательно.