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Свердловское УФАС опубликовало список продуктовых сетей с долей рынка в муниципалитетах выше 25%
18 декабрь 2017 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области опубликовало перечень торговых сетей, которые по итогам 2016 года занимали доминирующую роль в муниципалитетах региона.
Как поясняет пресс-служба антимонопольного органа, доля перечисленных ритейлеров превышает 25% в объеме всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2016 год в границах отдельных муниципалитетов Свердловской области.
Так, торговые сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») и ТС «Райт» (ООО «Фокус-Ритейл») получили доминирующие роли в 21 муниципалитете, ТС «Магнит» (АО «Тандер») — в четырех, ТС «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина») — в Верхнем Дуброво, ТС «Пятерочка» (АО «Агроторг») — в Пышме.
Напомним, в феврале 2017 года руководитель Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов сообщил, что антимонопольное ведомство ввело запрет для некоторых торговых сетей на приобретение новых торговых точек в муниципалитетах, где они уже занимают долю рынка свыше 25%. В частности, торговая сеть «Монетка» занимала доминирующую долю в 16 муниципалитетах региона, «Магнит» — в девяти, «Кировский» — в двух, рассказал тогда глава УФАС.
Как поясняет пресс-служба антимонопольного органа, доля перечисленных ритейлеров превышает 25% в объеме всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2016 год в границах отдельных муниципалитетов Свердловской области.
Так, торговые сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») и ТС «Райт» (ООО «Фокус-Ритейл») получили доминирующие роли в 21 муниципалитете, ТС «Магнит» (АО «Тандер») — в четырех, ТС «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина») — в Верхнем Дуброво, ТС «Пятерочка» (АО «Агроторг») — в Пышме.
Напомним, в феврале 2017 года руководитель Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов сообщил, что антимонопольное ведомство ввело запрет для некоторых торговых сетей на приобретение новых торговых точек в муниципалитетах, где они уже занимают долю рынка свыше 25%. В частности, торговая сеть «Монетка» занимала доминирующую долю в 16 муниципалитетах региона, «Магнит» — в девяти, «Кировский» — в двух, рассказал тогда глава УФАС.
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