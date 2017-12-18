Opera Tower: долгострой без перспектив

«Атомстройкомплекс» и связанная с ним компания занимаются выкупом долгов кредиторов компании «АСК-Отель», которая выступала застройщиком многофункционального комплекса (МФК) Opera Tower в Екатеринбурге. Как говорится в материалах свердловского арбитража, девелопер уже стал правопреемником долга УК «Инвестрой» (184 млн руб.), также в суд поступило заявление о замене компании «ГудРент» на «Атомстройкомплекс — Управляющая компания» (сумма требований — 90 млн руб.). Таким образом, «Атомстройкомплекс» постепенно становится основным кредитором «АСК-Отеля» и сможет влиять на дальнейший ход процедуры банкротства фирмы.По всей видимости, громкий конфликт между застройщиком и УГМК близок к своему разрешению. Осенью 2016 года стало известно, что холдинг Андрея Козицына является миноритарным акционером компании «АСК-Отель». Выяснилось, что один из инвесторов проекта — компания «ГудРент» — в 2016 году перепродала свою часть ценных бумаг УГМК. После этого структуры горно-металлургического холдинга подали в суд на «Атомстройкомплекс» с требованием взыскать вложенные средства. Судя по тому, что долги «ГудРента» были выкуплены, сторонам конфликта удалось обо всем договориться.Высока вероятность, что в ближайшее время «Атомстройкомплекс» создаст новое юридическое лицо, на баланс которого в будущем переведет Opera Tower. После этого никаких барьеров для продолжения строительства не останется.Впрочем, существуют опасения, что в своем нынешнем виде проект не является конкурентоспособным. Прежняя концепция была разработана еще в 2012 году. Сейчас она безнадежно устарела. Технические решения, которые казались модными и современными пять лет назад, больше не актуальны. Соответственно, застройщику, скорее всего, придется разрабатывать новый флагманский проект.В связи с этим есть риск, что «Атомстройкомплекс» безвозвратно потеряет уже вложенные в строительство Opera Tower деньги. Речь идет о 800 млн руб. Эти средства потратили на разработку старого проекта и возведение фундамента. В настоящее время степень готовности объекта составляет 5%. Если реализовывать принципиально новый проект, то девелоперу придется все начинать с нуля.Кроме того, из-за негативного информационного фона вокруг Opera Tower можно спрогнозировать, что «Атомстройкомплекс» примет решение провести ребрендинг объекта. В результате в городе может появиться абсолютно новый проект с другим названием. Это решение заметно повысит его привлекательность на рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга. В противном случае объект рискует остаться невостребованным.Напомним, что строительство 42-этажного многофункционального комплекса Opera Tower напротив БЦ «Высоцкий» должно было стартовать в конце 2012 года и завершиться во II квартале 2015 года. После ввода в эксплуатацию здесь планировалось разместить апартаменты, офисы, пятизвездочную гостиницу международного класса, клубный фитнес-центр с бассейном, SPA, рестораны, выставочное пространство и трехуровневый паркинг.Однако планы «Атомстройкомплекса» не были реализованы. Сначала стройке мешал финансовый кризис, потом — юридические проблемы с соинвесторами. До середины 2015 года строительство объекта практически не велось. После этого проект был полностью «заморожен». В августе 2015 года из проекта вышел ключевой инвестор — компания «ГудРент», которая потребовала аннулировать договор и вернуть все затраченные средства. С этого момента начались многочисленные судебные споры между «Атомстройкомплексом» и его бывшим партнером. Осенью 2016 года вместо «ГудРента» в дело вступили структуры УГМК.Корпоративный спор решался в рамках процедуры банкротства компании «АСК-Отель». В сентябре 2016 года свердловский арбитраж ввел на предприятии процедуру наблюдения. В марте 2017 года запустили конкурсное производство. В последние месяцы между «Атомстройкомплексом» и УГМК шли активные переговоры об урегулировании возникшего спора.Несмотря на успешное завершение корпоративного конфликта, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на деловой репутации «Атомстройкомплекса». Анонсировав строительство Opera Tower в 2012 году, застройщику по разным причинам так и не удалось довести реализацию своего флагманского проекта до конца. Сейчас объект устарел и требует принципиально новых решений. Если «Атомстройкомплекс» проигнорирует эти риски, то известный проект в будущем рискует оказаться без покупателей и арендаторов.