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Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро — на 34 коп.
18 декабрь 2017 (15:56)
УрБК, Москва, 18.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 20 коп., до 58,69 руб., евро — на 34 коп., до 69,09 руб.
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