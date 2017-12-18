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Экологические программы РМК получили положительную оценку на выставке «ЭКОТЕХ’2017»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Русская медная компания подвела итоги участия в международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ’2017». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Напомним, мероприятие во второй раз прошло в Москве с 12 по 14 декабря 2017 года.



На стенде РМК были представлены ключевые проекты компании по ликвидации накопленного в XX веке в промышленных городах Челябинской области экологического ущерба. Инициатива по рекультивации и реабилитации нарушенных земель Карабашского городского округа, а также проект ликвидации Коркинского угольного разреза были отмечены экспертами как прорывные и имеющие высокую значимость для Южного Урала.



«Таких проектов пока в России еще не было. Чтобы за счет разработки одного объекта ликвидировать другой. Мы хорошо знаем, что атмосферный воздух, в том числе в Челябинске, загрязняется из-за горения угля в Коркинском разрезе. И сейчас как раз наша задача — сделать так, чтобы этот проект был реализован. Но реализован, конечно, по высшим стандартам», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.



Более подробно проекты РМК по экологической реабилитации нарушенных земель были представлены в рамках деловой программы форума.



Также на выставке «ЭКОТЕХ’2017» состоялось подведение итогов природоохранной деятельности российских промышленных предприятий. Министерство природных ресурсов и экологии РФ наградило ЗАО «Карабашмедь» за успешную реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением между заводом, министерством природных ресурсов и экологии России, Росприророднадзором и правительством Челябинской области. Документ, подписанный в ноябре 2016 года, предусматривал реализацию масштабной программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» в течение 2017 и 2018 годов стоимостью порядка 2,3 млрд руб.



«Мы благодарны министерству природных ресурсов и экологии России за положительную оценку проведенной работы. При реализации природоохранных мероприятий на производстве нам важна поддержка и участие профильных ведомств, региональной и муниципальной властей. Именно такую поддержку мы получили в рамках соглашения, которое было подписано накануне старта Года экологии в России», — отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

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