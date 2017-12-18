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Облсуд отменил приговор осужденному за взятку экс-замглавы Белоярского ГО

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Свердловский облсуд отменил приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко, осужденному за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Приговор экс-чиновнику был вынесен в июне 2017 года. В суде первой инстанции было установлено, что с ноября 2014 года по январь 2015 года С. Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика через посредника частями деньги в размере 3,3 млн руб. Указанную сумму бывший замглавы Белоярского ГО получил в качестве вознаграждения за содействие при заключении контракта с определенной фирмой-подрядчиком.



Сергей Прохоренко был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».



Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 233 млн руб. Кроме того, осужденный лишен права занимать определенные руководящие должности на срок 2 года.



«По итогам апелляционного рассмотрения жалоба осужденного и его адвоката была удовлетворена: приговор отменен, а дело будет направлено на новое судебное рассмотрение в Белоярский районный суд, но иным составом суда. Судом первой инстанции в приговоре были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.



Мотивировочная часть этого решения на данный момент не оглашена.

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