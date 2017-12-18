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Россия сняла запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии
18 декабрь 2017 (14:36)
УрБК, Москва, 18.12.2017. Россельхознадзор снял запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии, сообщает «Интерфакс».
Запрет действовал с июня 2015 года. Основанием для него стали претензии надзорного ведомства к системе обеспечения качества и прослеживаемости продукции в прибалтийских странах.
Перед началом поставок рыбных консервов сотрудники Россельхознадзора проведут инспекцию на двух предприятиях Латвии и одном заводе по производству шпрот в Эстонии.
Ранее Россельхознадзор снял запрет на ввоз в страну свиней и продукции свиноводства из стран ЕС. Ограничения были введены в 2014 году. В феврале 2017 года ВТО признало действия России незаконными.
Запрет действовал с июня 2015 года. Основанием для него стали претензии надзорного ведомства к системе обеспечения качества и прослеживаемости продукции в прибалтийских странах.
Перед началом поставок рыбных консервов сотрудники Россельхознадзора проведут инспекцию на двух предприятиях Латвии и одном заводе по производству шпрот в Эстонии.
Ранее Россельхознадзор снял запрет на ввоз в страну свиней и продукции свиноводства из стран ЕС. Ограничения были введены в 2014 году. В феврале 2017 года ВТО признало действия России незаконными.
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