Новости дня

В 2017 году из Екатеринбурга граждане чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Самыми популярными направлениями с вылетом из Екатеринбурга в 2017 году стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту.ру».



Как и в прошлом году, на первом месте с долей 32,7% от общего числа купленных билетов расположилась Москва. За год цены на перелеты в столицу снизились на 13,1% до 8,5 тыс. руб. за билеты в обе стороны.



Вторую позицию занимает Санкт-Петербург, увеличивший за год долю с 9,9% до 12,5%. Перелет сюда в 2017 году обходился екатеринбуржцам в среднем в 11,3 тыс. руб. за билеты туда и обратно — дешевле на 8,4%, чем годом ранее.



Третью строчку рейтинга занимает Сочи. Летать в олимпийскую столицу в этом году тоже было дешевле, чем в прошлом. Стоимость билетов снизилась на 15% до 17,9 тыс. руб. за перелет в обе стороны.



Падение цен наблюдается по большинству авиамаршрутов. Наибольшее снижение стоимости перелета показали рейсы в Красноярск. Они подешевели на 87,8%, до 11,4 тыс. руб. за билеты в две стороны. Сильнее всего подорожали рейсы в Ростов-на-Дону — на 12,6%, до 15,5 тыс. руб. за перелет туда и обратно.



Самым популярным зарубежным городом стал Бишкек (13 место рейтинга), за ним следуют Алма-Ата (18 место) и Ташкент (19 место).



Эксперты сервиса отмечают, что цены в 2017 году снизились на всех направлениях — в среднем на 4,6%. При этом наибольшее падение показала стоимость перелетов за границу. Если говорить о всех зарубежных перелетах, то цены уменьшились почти на 12%. При этом стоимость рейсов в Европу снизилась на 8,3%, в ближнее зарубежье — на 11,9%, в дальнее — на 14,4%. Меньше всего потеряли в стоимости внутренние перелеты. Здесь снижение составило 3,9%.



Серьезным падением цен можно объяснить рост популярности перелетов за границу. В этом году на них приходится 17,1% всех купленных на Туту.ру билетов. За год эта цифра выросла на 2,4%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: