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Суд отправил на принудительное лечение поджигателя ККТ «Космос» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение Дениса Мурашова, признанного виновным в поджоге киноконцертного театра «Космос». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом было установлено, что 4 сентября 2017 года около 05.40 по местному времени Денис Мурашов, управляя автомобилем «УАЗ», въехал во входную группу ЕМУП «Киноконцертный театр «Космос», повредив ее конструкции. В салоне автомобиля «УАЗ» находились три газовых баллона объемом 50 литров каждый, сухие дрова, кабель длиной не менее трех метров, не менее трех покрышек от автомобильных колес, две бочки, заполненные бензином не менее 100 л каждая, а также баллон газа пропан объемом 20 л.



Возгорание автомобиля «УАЗ» повлекло за собой распространение огня на входную группу ККТ «Космос». В результате произошел пожар, от которого конструкции пришли в полную негодность, то есть были уничтожены, в связи с чем ЕМУП причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 19,2 млн руб.



Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».



«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес постановление об отправке Д. Мурашова на принудительное лечение в психиатрический стационар.

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