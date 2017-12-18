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Жителя Каменска-Уральского арестовали за долг в 300 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Каменске-Уральском суд на пять суток арестовал местного жителя за неуплату долга в размере 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Как поясняют в ведомстве, в производстве судебных приставов находилось несколько производств в отношении мужчины. Первое, это обязательные работы на срок 150 часов, которые местный житель получил за нарушение части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Второе, взыскание долга на сумму более 300 тыс. руб. в пользу физического лица.



По первому пункту мужчина должен был отрабатывать наказание в психоневрологическом диспансере.



«Спустя некоторое время должник был проверен на предмет отбытия наказания. Выяснилось, что к исполнению работ он не приступал, так как, по его словам, в организации, в которую он был направлен, не смогли предложить устраивающий должника график отработки. Поэтому «уклонист» был направлен в другую организацию для отбытия наказания. Но и там к работе должник не приступил», — говорится в сообщении.



Задолженность физлицу также не выплачивалась. В декабре 2017 года мировым судьей Красногорского судебного района города Каменск-Уральского Свердловской области рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении должника, ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.



Кроме того, в случае дальнейшего уклонения должника от исполнения наказания в виде обязательных работ протокол может быть составлен повторно, а в случае неисполнения требований исполнительного документа имущественного характера должник может лишиться арестованного имущества.

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