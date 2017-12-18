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В Свердловской области объем выданных автокредитов вырос за январь-октябрь на 47%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Свердловской области с января по октябрь 2017 года объем выдачи автокредитов составил 11,63 млрд руб., что на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России за указанный период было выдано автокредитов на сумму 391,9 млрд руб., что на 39,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года (281,3 млрд руб.).



«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года. При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Этому во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками, сводя к минимуму потери банков от кредитования», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Самые высокие темпы роста объемов выданных автокредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) были отмечены в Кемеровской (на 68,5%) и Челябинской (57,8%) областях, Удмуртии (55,4%), Башкортостане (54,6%), а также в Пермском крае (+50,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выданных автокредитов за данный период выросли на 23,3% и 41,4% соответственно.



«Наряду с увеличением объемов автокредитования, уже несколько месяцев подряд (с марта 2017 года) мы наблюдаем и рост автомобильных продаж. При этом данные показатели во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в последнее время был расширен за счет новых программ — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и десятипроцентную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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