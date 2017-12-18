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Суд прекратил уголовное дело против экс-главы минтранса Свердловской области Александра Сидоренко

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Ему вменялась статья 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».



«Постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 13 декабря 2017 года прекращено уголовное дело в отношении Сидоренко А. М. в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением срока давности уголовного преследования», — говорится в сообщении.



По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года А. Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, одновременно являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленном на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.



Осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, А. Сидоренко предоставлял в приоритетном порядке данным организациям информацию о ремонте тех или иных дорог, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение работ по ремонту и строительству дорог.



В результате этих действий указанные организации становились победителями аукционов, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.

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