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В России гербициды могут подорожать на 30-50% из-за антидемпинговых пошлин

УрБК, Москва, 18.12.2017. Предложенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) новые таможенные пошлины для европейских средств защиты растений (СЗР) могут привести к повышению цен на гербициды в России на 30-50%, сообщает журнал «Агроинвестор».



Предложение ЕЭК связано с расследованием по поставкам СЗР в Россию, предварительные данные которого были опубликованы в октябре. В докладе комиссия пишет о демпинговом импорте гербицидов из Евросоюза, который наносит материальный ущерб странам ЕАЭС.



Так, за период с 2013 по 2016 год объем ввоза гербицидов из Евросоюза на территорию ТС ежегодно увеличивался, опережая темпы роста рынка. Благодаря демпингу импортные производители сохранили свою долю на рынке, а местные — потеряли. По оценке ЕЭК, средневзвешенное ценовое занижение с 2013 по 2016 год составило 9,3%.



«В период расследования (в 2016 году) предприятия отрасли экономики ЕАЭС пытались восстановить конкурентные позиции на рынке союза, утраченные в 2015 году, и под воздействием увеличивающихся объемов демпингового импорта снизили цены товара. В то же время ценовое занижение в разрезе разновидностей товара в 2016 году оставалось значительным. В среднем оно составило по взаимозаменяемым группам гербицидов 16,5% и 19,2% по идентичным группам гербицидов в расчете на 1 га обрабатываемой площади», — отмечает ЕЭК.



В итоге в 2013-2016 годах рост демпингового импорта СЗР составил 22,2%, в то время как реализация гербицидов, произведенных внутри Таможенного союза, увеличилась лишь на 7,5%, указано в докладе ЕЭК. В результате прибыль отечественных производителей снизилась на 4,5% в 2016 году, рентабельность продаж — на 4,4 процентных пункта, а товарные запасы прибавили 69,5% к уровню 2015 года, заключают авторы доклада. По итогам расследования ЕЭК предложила ввести временные антидемпинговые пошлины на гербициды из Евросоюза размере от 27% до 52% в зависимости от бренда.



Однако подобная мера приведет к росту цен на гербициды в России на аналогичную величину вне зависимости от страны происхождения, спрогнозировал коммерческий директор сельхознаправления «Русагро» Константин Солодовников на слушаниях в Общественной палате РФ. Это приведет к снижению рентабельности агробизнеса, по многим агрокультурам сельхозпроизводители лишатся до трети чистой прибыли.



В 2016 году, по данным ЕЭК, на территории Таможенного союза было произведено 69,9 тыс. т гербицидов, 69% из этого объема было выпущено в России, 17% — в Белоруссии, 14% — в Казахстане. Импорт гербицидов в Таможенный союз в прошлом году составил 63,2 тыс. т. Странами-участниками Таможенного союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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