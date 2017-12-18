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В Киеве пострадали 60 сотрудников Национальной гвардии

В результате штурма сторонниками Михаила Саакашвили Октябрьского дворца в Киеве пострадали 60 стражей порядка. Об этом говорится в сообщении Нацгвардии, передает портал «Лента.ру».



Уточняется, что госпитализация потребовалась 15 стражам порядка — 13 человек отравились газом, один попал на больничную койку с травмой лица, еще одному в капюшон влетел взрывпакет и нанес травму головы. Остальные смогли вернуться к исполнению служебных обязанностей после оказания первой помощи.



17 декабря заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное производство.

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