Дайджест
В Канаде убили известного миллиардера
18 декабрь 2017 (12:24)
Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были найдены мертвыми в их доме в Торонто. Как сообщает Toronto Star, они погибли в результате удушения.
Основателя фармацевтической компании Apotex обнаружил агент по недвижимости, который помогал чете с продажей их дома за 6,9 млн долл. Он не сумел дозвониться до них, после чего решил приехать к ним и обнаружил тела в бассейне.
В качестве одной из версий следствие рассматривает убийство и самоубийство. При этом смерть миллиардера оценивается как «подозрительная». Семья Шермана выступила с заявлением, в котором призвала полицию провести тщательное, интенсивное и объективное расследование.
Состояние Шермана оценивается в 4,6 млрд долл. США.
Основателя фармацевтической компании Apotex обнаружил агент по недвижимости, который помогал чете с продажей их дома за 6,9 млн долл. Он не сумел дозвониться до них, после чего решил приехать к ним и обнаружил тела в бассейне.
В качестве одной из версий следствие рассматривает убийство и самоубийство. При этом смерть миллиардера оценивается как «подозрительная». Семья Шермана выступила с заявлением, в котором призвала полицию провести тщательное, интенсивное и объективное расследование.
Состояние Шермана оценивается в 4,6 млрд долл. США.
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