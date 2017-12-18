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В Канаде убили известного миллиардера

Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были найдены мертвыми в их доме в Торонто. Как сообщает Toronto Star, они погибли в результате удушения.



Основателя фармацевтической компании Apotex обнаружил агент по недвижимости, который помогал чете с продажей их дома за 6,9 млн долл. Он не сумел дозвониться до них, после чего решил приехать к ним и обнаружил тела в бассейне.



В качестве одной из версий следствие рассматривает убийство и самоубийство. При этом смерть миллиардера оценивается как «подозрительная». Семья Шермана выступила с заявлением, в котором призвала полицию провести тщательное, интенсивное и объективное расследование.



Состояние Шермана оценивается в 4,6 млрд долл. США.

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