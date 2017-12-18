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В Гамбурге на железнодорожной станции прогремел взрыв

18 декабрь 2017 (12:24)

На станции городской электрички Veddel в Гамбурге прогремел взрыв, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Сообщается, что детонировало пиротехническое устройство, спрятанное в сумке. По утверждению правоохранительных органов, речи о попытке теракта не идет.

В свою очередь, газета Bild сообщает о разбросанных многочисленных болтах и других острых предметах. При этом уточняется, что пока нет доказательств их связи с бомбой.

Начато расследование инцидента. В полиции заявили, что обладают приметами подозреваемого.

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