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Смолов может перейти в английский клуб

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, при каких условиях нападающий Федор Смолов перейдет в лондонский «Вест Хэм». Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».



«Смолов может остаться до ЧМ-2018. А может уехать сейчас, допустим, в «Вест Хэм», который сидит и думает: если Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить уже совсем других денег. Вопрос не в Смолове, а в Сергее Галицком — продаст ли он. В Европу — да. В «Зенит» или «Спартак» — нет, даже за 18 млн евро. Думаю, это принципиальная позиция», — заявил Шалимов.



По его прогнозу, в зимнее трансферное окно российский нападающий перейдет в «Вэст Хэм», который «предлагает хорошие деньги».



Об интересе лондонцев к Смолову сообщалось в конце ноября. По информации СМИ, клуб собирается предложить за нападающего 20 млн долл. США.

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