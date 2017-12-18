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В Германии предложили назначить уполномоченного по борьбе с антисемитизмом
18 декабрь 2017 (12:23)
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил создать в стране должность уполномоченного при правительстве по борьбе с антисемитизмом. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью министра газете Bild.
По его словам, необходимость учреждения такой должности связана с возросшим количеством пренебрежительных замечаний, неуместных шуток и дискриминации по отношению к согражданам-евреям. «Каждое преступление на почве антисемитизма — это чересчур и позор для нашей страны. Враждебность к евреям больше никогда не должна распространиться в Германии», — подчеркнул де Мезьер.
Он напомнил, что еще в апреле нынешнего года создать должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом советовала независимая экспертная комиссия при немецком МВД.
По его словам, необходимость учреждения такой должности связана с возросшим количеством пренебрежительных замечаний, неуместных шуток и дискриминации по отношению к согражданам-евреям. «Каждое преступление на почве антисемитизма — это чересчур и позор для нашей страны. Враждебность к евреям больше никогда не должна распространиться в Германии», — подчеркнул де Мезьер.
Он напомнил, что еще в апреле нынешнего года создать должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом советовала независимая экспертная комиссия при немецком МВД.
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