Кризис

Производство готовых металлоизделий на Среднем Урале за год сократилось на 9,8%

Объем производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Свердловской области за 11 месяцев 2017 года сократился на 9,8% в годовом выражении. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом общий объем производства металлоизделий в ноябре относительно октября 2017 года сократился на 39,9%, а по сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 54%.



Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, за 11 месяцев 2017 года составил 107 млрд 136 млн руб. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.



В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-ноябрь вырос на 5,5% в годовом выражении, за ноябрь — на 0,9%. Оборот обрабатывающих производств за указанный период также вырос на 5,5%, до 1 трлн 496 млрд 628 млн руб.

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