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В Свердловской области семь человек отравились угарным газом из-за неисправного котла

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Слободо-Туринском районе семь человек, в том числе три ребенка, отравились угарным газом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Все пострадавшие были госпитализированы 16 декабря 2017 года. По данным надзорного ведомства, в тот день к семье из четырех человек пришли гости. Впоследствии все они обратились за медицинской помощью.



«По предварительным данным, не работала заслонка у газового котла, в связи с чем угарный газ не выходил. При этом газовая котельная в данном доме находилась в подвальном помещении. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось соответствующими уполномоченными органами газовое оборудование в данном жилом доме», — говорится в сообщении.



К настоящему времени пострадавшие за исключением одного ребенка из больницы выписаны. В связи с утечкой газа проводится проверка.

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