Новости дня
В Свердловской области семь человек отравились угарным газом из-за неисправного котла
18 декабрь 2017 (11:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Слободо-Туринском районе семь человек, в том числе три ребенка, отравились угарным газом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Все пострадавшие были госпитализированы 16 декабря 2017 года. По данным надзорного ведомства, в тот день к семье из четырех человек пришли гости. Впоследствии все они обратились за медицинской помощью.
«По предварительным данным, не работала заслонка у газового котла, в связи с чем угарный газ не выходил. При этом газовая котельная в данном доме находилась в подвальном помещении. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось соответствующими уполномоченными органами газовое оборудование в данном жилом доме», — говорится в сообщении.
К настоящему времени пострадавшие за исключением одного ребенка из больницы выписаны. В связи с утечкой газа проводится проверка.
Все пострадавшие были госпитализированы 16 декабря 2017 года. По данным надзорного ведомства, в тот день к семье из четырех человек пришли гости. Впоследствии все они обратились за медицинской помощью.
«По предварительным данным, не работала заслонка у газового котла, в связи с чем угарный газ не выходил. При этом газовая котельная в данном доме находилась в подвальном помещении. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось соответствующими уполномоченными органами газовое оборудование в данном жилом доме», — говорится в сообщении.
К настоящему времени пострадавшие за исключением одного ребенка из больницы выписаны. В связи с утечкой газа проводится проверка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге загорелся корпус областной клинической больницы № 1
- В Кировграде будут судить слесаря «ГАЗЭКСа» за отравление семьи угарным газом
- Более 30 человек отравились сладостями в Чечне
- В жилом доме Ревды взорвался газовый баллон
- ОАО «Уральские газовые сети»: причиной отравления газом в Арамиле стали конструктивные особенности дома, построенного по спецпроекту
Loading...