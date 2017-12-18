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Российское бизнес-сообщество предлагает парламенту легализовать в РФ лоббизм

УрБК, Москва, 18.12.2017. Предприниматели предлагают палатам федерального парламента законодательно урегулировать в России лоббизм, установить правила работы в этой сфере и брать налоги за лоббистскую деятельность. Об этом сообщает «Прайм».



По мнению бизнес-сообщества, это позволит использовать успешный мировой опыт и вывести лоббистскую деятельность из тени, устранив из нее коррупционную составляющую.



Письмо спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину направили представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».



«Обращаемся к вам как к председателю Совета Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания нормативно-правовой базы, необходимой для урегулирования лоббистской деятельности в России», — говорится, в частности, в письме ассоциации на имя спикера СФ за подписью председателя организации Рахмана Янсукова.



Предприниматели отмечают, что сегодня Россия все еще находится в процессе смены общественно-экономической системы. При этом главной движущей силой роста теневой экономики и основным ее механизмом выступает коррупция, которая претендует на роль системообразующего элемента во взаимодействии государства и общества.

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