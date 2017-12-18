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В Свердловской области с декабря 2017 года вырастут суммы в квитанциях на оплату услуг ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Жители Свердловской области с конца декабря 2017 года начнут получать квитанции на оплату ЖКХ с увеличенными суммами. О новой строке в документах сообщается на сайте администрации Ленинского района Екатеринбурга.



С декабря горожанам будут зачислять в общую сумму платежа услугу за нагрев горячей воды, используемой для общедомовых нужд (промывка системы ГВС и отопление). Ранее управляющие компании не включали этот показатель в квитанции. Однако с 22 ноября 2017 года Региональная энергетическая комиссия области утвердила новые нормативы за потребление ГВС на общедомовые нужды.



«Нормативы различаются в зависимости от вида системы ГВС внутри многоквартирного дома (открытая или закрытая), а также от наличия или отсутствия изолированных стояков и потолотенцесушителей», — говорится в сообщении.



В квитанции появится строка «ГВС (на содержание общего имущества), Нагрев». Как утверждают в районной администрации, общая сумма платежа увеличится на 30-50 руб.

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