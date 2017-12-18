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Сергей Лавров рассказал об участии Путина в продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

УрБК, Москва, 18.12.2017. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал Совету Федерации РФ об участии президента РФ Владимира Путина в работе по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки Экспо-2025.



Вопрос о работе центрального аппарата МИДа и российских посольств в продвижении заявки сенаторы задали министру во время «Правительственного часа» в Совете Федерации РФ.



«Посольства включились давно, сразу после выдвижения Екатеринбургом этой заявки. В моих встречах с министрами любой страны этот сюжет является обязательной темой, мы им обязательно напоминаем о нашем обращении. Могу сказать, что это является и неотъемлемой частью всех материалов, которые готовятся для президента России В. В. Путина в рамках его международных контактов. Он всегда затрагивает эту тему. До голосования осталось меньше года (по-моему, это осень 2018 года). У нас известные конкуренты — Париж, Осака, Баку. Они, конечно, тоже ведут свою работу по продвижению заявок. Пока трудно делать прогнозы, но эта работа у нас на постоянном контроле», — ответил на вопрос Сергей Лавров.







Напомним, заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки презентовали в ноябре 2017 года в Париже. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Уральская столица претендует на проведение ЭКСПО во второй раз.

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