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В Алапаевском районе начато расследование в СХПК «Путиловский» из-за вспышки туберкулеза

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Путиловский» начато расследование в связи со вспышкой туберкулеза среди коров в Алапаевском районе, сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.



«Для проведения эпизоотического расследования причины возникновения заболевания животных туберкулезом в СХПК «Путиловский» и частном секторе близлежащих населенных пунктов Свердловской областной прокуратурой привлечены специалисты отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля», — говорится в сообщении.



Вспышка туберкулеза среди коров в СХПК «Путиловский» была подтверждена в начале ноября 2017 года. Из-за заболевания на убой было отправлено 1,7 тыс. голов. В настоящее время проводится анализ документов СХПК «Путиловский», ГБУСО «Алапаевская ветеринарная СББЖ». Проводятся беседы с должностными лицами.

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