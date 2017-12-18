Новости дня

В Екатеринбурге клиенты фитнес-клуба «Качалка» через суд взыскали компенсацию морального вреда

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Екатеринбурге клиенты фитнес-клуба «Качалка» через суд взыскали компенсацию морального вреда за то, что тренажерный зал реализовал абонементы на год и закрылся на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая попросила помочь отстоять ее интересы в суде.



Девушка заключила договор об оказании услуг на 12 месяцев с ООО «Спортивный клуб «Качалка» на ул. Кузнецова, 3. Между тем, посетить тренажерный зал клиентке удалось всего шесть раз, после чего клуб был закрыт на реконструкцию до сентября. Однако с началом осени «Качалка» свою работу так и возобновила, а на телефонные звонки никто не отвечал.



Специалисты Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд с требованиями признать условия договора недействительными, расторгнуть его, а также взыскать с клуба деньги и компенсацию морального вреда.



Суд вынес заочное решение, по которому иск был удовлетворен частично, снизив сумму компенсации морального вреда. При этом в тот же день мировой судья рассмотрел еще четыре иска потребителей к ООО «СК «Качалка».



В результате требования о признании условий договора недействительными, расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда были удовлетворены.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: