Новости дня
В Екатеринбурге клиенты фитнес-клуба «Качалка» через суд взыскали компенсацию морального вреда
18 декабрь 2017 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В Екатеринбурге клиенты фитнес-клуба «Качалка» через суд взыскали компенсацию морального вреда за то, что тренажерный зал реализовал абонементы на год и закрылся на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая попросила помочь отстоять ее интересы в суде.
Девушка заключила договор об оказании услуг на 12 месяцев с ООО «Спортивный клуб «Качалка» на ул. Кузнецова, 3. Между тем, посетить тренажерный зал клиентке удалось всего шесть раз, после чего клуб был закрыт на реконструкцию до сентября. Однако с началом осени «Качалка» свою работу так и возобновила, а на телефонные звонки никто не отвечал.
Специалисты Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд с требованиями признать условия договора недействительными, расторгнуть его, а также взыскать с клуба деньги и компенсацию морального вреда.
Суд вынес заочное решение, по которому иск был удовлетворен частично, снизив сумму компенсации морального вреда. При этом в тот же день мировой судья рассмотрел еще четыре иска потребителей к ООО «СК «Качалка».
В результате требования о признании условий договора недействительными, расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда были удовлетворены.
В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая попросила помочь отстоять ее интересы в суде.
Девушка заключила договор об оказании услуг на 12 месяцев с ООО «Спортивный клуб «Качалка» на ул. Кузнецова, 3. Между тем, посетить тренажерный зал клиентке удалось всего шесть раз, после чего клуб был закрыт на реконструкцию до сентября. Однако с началом осени «Качалка» свою работу так и возобновила, а на телефонные звонки никто не отвечал.
Специалисты Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд с требованиями признать условия договора недействительными, расторгнуть его, а также взыскать с клуба деньги и компенсацию морального вреда.
Суд вынес заочное решение, по которому иск был удовлетворен частично, снизив сумму компенсации морального вреда. При этом в тот же день мировой судья рассмотрел еще четыре иска потребителей к ООО «СК «Качалка».
В результате требования о признании условий договора недействительными, расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда были удовлетворены.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жительница Каменска-Уральского взыскала с предприятия Русала 180 тыс. рублей
- ООО «Ирбис» оштрафовано за невыполнение договора
- С ОАО «РЖД» взыскано 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда
- Пермский суд взыскал с ОАО «РЖД» 700 тыс. рублей в пользу семьи погибшего вследствие грубого нарушения правил техники безопасности работника
- Суд обязал ООО «АльянсСтройЛес» выплатить потребителю компенсацию морального вреда за несоблюдение договорных обязательств по строительству жилого объекта
Loading...