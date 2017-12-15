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Власти Свердловской области установили порядок приобретения елей в лесничествах

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В преддверии новогодних праздников жители Свердловской области могут приобретать ели в ближайшем от места проживания лесничестве. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



При себе гражданам необходимо иметь паспорт, на месте — заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также породу хвойного дерева, получить квитанцию об оплате.



«На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью директора лесничества. В разных лесничествах на эту процедуру может уйти до трех дней, но в любом случае в лесничестве вам обязательно скажут, в какой день вы сможете приехать, чтобы срубить хвойное дерево там, где укажут работники лесничества», — рассказали в департаменте лесного хозяйства Свердловской области.



В ведомстве пояснили, что рубить деревья разрешено в строго определенных местах: в противопожарных разрывах, участках молодого ельника под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и других местах, подлежащих расчистке.



Отпуск елей гражданам лесничества начинается с 16 декабря 2017 года.



Стоимость ели, приобретаемой в лесничестве, варьируется от 33 руб. до 165 руб. в зависимости от размера.



Документом, который позволит законно транспортировать такую ель, будет «договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области», подписанный директором лесничества, на территории которого была заготовлена ель.



В департаменте напоминают, что таким образом гражданин может заготовить только одно-два новогодних дерева. Оптовой заготовкой молодых елей занимаются арендаторы лесных участков в рамках заготовки древесины по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений на волоках, погрузочных площадках и из вершин хвойных пород.

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