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Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза снизила тарифы на билеты для молодежи и пенсионеров

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза снизила тарифы для детей, молодежи и пенсионеров при заказе билетов в call-центре авиакомпании и в авиакассах.



«В Новый год — самый любимый семейный праздник — принято делать подарки близким. Авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидку 50% от тарифа детям и молодежи до 22 лет (включительно), а также пенсионерам (женщинам — от 55 лет, мужчинам — от 60 лет)», — сообщает пресс-служба компании.



Акция действует с 15 декабря 2017 по 10 января 2018 года на все маршруты по России, а также в Испанию, Италию, Чехию, Австрию, Кипр, Германию, Польшу, Швейцарию, Францию, Израиль, ОАЭ, Грузию, Азербайджан и Армению. Осуществить перелет можно с 15 января по 20 апреля 2018 года, в Израиль — с 15 января по 20 марта 2018 года.

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