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За девять месяцев на Среднем Урале изъяли из оборота 227 партий некачественного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. За девять месяцев 2017 года в Свердловской области изъяли из оборота 227 партий алкогольной продукции объемом почти 3 тыс. л из-за несоответствия требованиям нормативных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



За январь-сентябрь 2017 года инспекторы ведомства проверили 446 объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции, в трети из них (142) зафиксировали нарушения.



«Основными нарушениями по-прежнему остаются несоответствие продукции требованиям нормативных документов по качеству (по наличию в содержимом бутылок осадка, посторонних включений белого и темного цвета); продажа алкогольной продукции с нарушением требований технических регламентов; продажа алкогольной продукции, не маркированной федеральными специальными марками; предоставление недостоверной информации о стране изготовления алкогольной продукции; реализация алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 1,5 тыс. мл; нарушение условий хранения алкогольной продукции; неосуществление контроля за температурно-влажностным режимом хранения алкогольной продукции; нарушение порядка заполнения документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции», — поясняют в надзорном органе.



В рамках проведенных проверок отобрали и исследовали 486 проб алкогольной продукции, 18,5% из них показали неудовлетворительные результаты.

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