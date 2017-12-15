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ЦБ отозвал лицензию у банка «Солидарность»

ЦБ отозвал лицензию у московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



По данным ЦБ, проблемы в деятельности «Солидарности» возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. «Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отмечается в сообщении.



Банк «Солидарность» является участником системы страхования вкладов.

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