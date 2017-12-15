Дайджест
ЦБ отозвал лицензию у банка «Солидарность»
15 декабрь 2017 (17:05)
ЦБ отозвал лицензию у московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ, проблемы в деятельности «Солидарности» возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. «Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отмечается в сообщении.
Банк «Солидарность» является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, проблемы в деятельности «Солидарности» возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. «Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отмечается в сообщении.
Банк «Солидарность» является участником системы страхования вкладов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка»
- Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка»
- Центробанк отозвал лицензию у Волжского социального банка
- ЦБ отозвал лицензию ОАО «АБ «Пушкино»
- Банк России отозвал лицензию ООО КБ «Объединенный банк развития»
Loading...