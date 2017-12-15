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В Хакасии отравились 15 воспитанников детсада

В Бейском районе Хакасии в одном из детских садов произошло массовое пищевое отравление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр республиканского правительства.



«15 воспитанников Бейского детского сада «Ивушка» обратились за медицинской помощью предположительно с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.



По данному факту Следственный комитет начал проверку.



В октябре 46 воспитанников футбольной академии в Нерюнгри отравились в школьной столовой.

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