Дайджест
В Хакасии отравились 15 воспитанников детсада
15 декабрь 2017 (17:05)
В Бейском районе Хакасии в одном из детских садов произошло массовое пищевое отравление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр республиканского правительства.
«15 воспитанников Бейского детского сада «Ивушка» обратились за медицинской помощью предположительно с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.
По данному факту Следственный комитет начал проверку.
В октябре 46 воспитанников футбольной академии в Нерюнгри отравились в школьной столовой.
«15 воспитанников Бейского детского сада «Ивушка» обратились за медицинской помощью предположительно с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.
По данному факту Следственный комитет начал проверку.
В октябре 46 воспитанников футбольной академии в Нерюнгри отравились в школьной столовой.
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