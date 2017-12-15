Дайджест
На МКС создадут специальный модуль для туристов
15 декабрь 2017 (17:04)
Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что на Международной космической станции (МКС) создадут специальный туристический модуль. Об этом сообщает газета «Известия».
«Это модуль повышенной комфортности на 4–6 человек с отдельными каютами, двумя туалетами, большими, крупнее чем прежде, иллюминаторами, другими комфортными условиями пребывания в космосе», — рассказал Солнцев.
По его словам, за основу отсека планируется взять изготавливаемый в настоящее время для МКС научно-энергетический модуль.
По расчетам РКК «Энергия», при полетах шести туристов в год такой отсек окупит себя за семь лет. При этом стоимость изготовления отсека не раскрывается.
«Это модуль повышенной комфортности на 4–6 человек с отдельными каютами, двумя туалетами, большими, крупнее чем прежде, иллюминаторами, другими комфортными условиями пребывания в космосе», — рассказал Солнцев.
По его словам, за основу отсека планируется взять изготавливаемый в настоящее время для МКС научно-энергетический модуль.
По расчетам РКК «Энергия», при полетах шести туристов в год такой отсек окупит себя за семь лет. При этом стоимость изготовления отсека не раскрывается.
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