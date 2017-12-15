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Минприроды РФ наградило ММК дипломом за активную экологическую политику

УрБК, Магнитогорск, 15.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат отмечен дипломом Министерства природных ресурсов и экологии России за активную природоохранную деятельность. Высокой оценки правительственных экспертов удостоились экологические проекты, завершенные ММК в этом году, сообщает пресс-служба предприятия.



Церемония награждения прошла 12 декабря в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.



В рамках соглашения о взаимодействии с государственными органами ММК успешно завершил в Год экологии три больших проекта, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, в марте завершена реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб.; сокращение валовых выбросов в атмосферу за время реализации проекта в 2010-2017 годах составило 24,7 тыс. тонн. В июле завершена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., благодаря чему выбросы пыли снизились 1,8 тыс тонн в год. Также в июле построены системы аспирации литейных дворов доменной печи № 10 стоимостью 493 млн руб., что позволило сократить выбросы пыли на 190 т в год.



В общей сложности в 2017 году ПАО «ММК» выполнило 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 млн т металлургических шлаков. Комбинат совместно с городской администрацией Магнитогорска в рамках кампании по озеленению высадил более 5 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, а также рекультивировал свыше 20 тыс. кв. м. нарушенных земель.



«С 2007 по 2017 годы инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили порядка 20 млрд руб., в том числе в 2017 году — более 4 млрд руб., что является максимальным уровнем за последние годы», — подытожил Г. Щуров на заседании Федерального экологического совета при Минприроды.



В настоящий момент предприятие осуществляет стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска: довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц. Как отмечают в пресс-службе, постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 млрд руб.

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