Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 19 коп., евро — на 3 коп.

15 декабрь 2017 (16:33)

УрБК, Москва, 15.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 19 коп., до 58,90 руб., евро — на 3 коп., до 69,43 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...