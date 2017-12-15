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Суд приговорил экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева к 8 годам лишения свободы

УрБК, Москва, 15.12.2017. Суд приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.



Он признан виновным в получении взятки в 2 млн долл. США, которую он потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина.



«Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере», — сказала судья Лариса Семенова.



Обвинение просило приговорить А. Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб.



Суд пришел к выводу, что А. Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки по приватизации «Башнефти». Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.



По словам судьи, экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений «и с осознанием того, что ход приватизации «Башнефти» зависит от него». При этом бывший министр свою вину отрицал. Он намерен добиваться расследования провокации взятки.

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