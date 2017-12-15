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В России штрафы для авиакомпаний за задержку рейса более чем на 3 часа могут повысить в 14 раз

УрБК, Москва, 15.12.2017. Минтранс РФ предлагает повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса более чем на 3 часа в 14 раз. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу министерства Максима Соколова.



«Мы также вышли с инициативой об увеличении штрафов за задержку полетов более чем на 3 часа и предложили увеличить в 14 раз штраф за такую задержку», — сказал М. Соколов.



В настоящее время размер штрафа составляет 25 руб. за час, также напомнил министр.



Ранее стало известно, что Минтранс РФ разработал законопроект, который позволит повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса. Планируемый срок вступления закона в силу — февраль 2018 года.

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