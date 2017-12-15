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В Екатеринбурге услуги Деда Мороза и Снегурочки стали дешевле на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. C 6 ноября по 10 декабря 2017 года средняя стоимость услуг аниматоров — Деда Мороза и Снегурочки — в России составила 1,6 тыс. руб. В Екатеринбурге показатель составляет 1,4 тыс. руб., что на 4,3% ниже уровня прошлого года, сообщает пресс-служба портала Avito.



Среди городов-миллионников дороже всего визит праздничных персонажей обойдется жителям Москвы: средняя цена составляет 3,1 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург (2,3 тыс. руб.), замыкает тройку Уфа (1,6 тыс. руб.). Самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь и Нижний Новгород (1,1 тыс. руб.).



За год услуги «Дедов Морозов и Снегурочек» сильнее всего подорожали в Казани (+17%), Челябинске (+12,7%) и Волгограде (+10,9%), а подешевели — в Новосибирске (-21,9%), Ростове-на-Дону (-10,2%) и Санкт-Петербурге (-9,9%).



С приближением Нового года количество объявлений, предлагающих услуги аниматоров, и спрос на них растет. В период с 6 ноября по 10 декабря этого года спрос на услуги аниматоров вырос на 192%. Предложение увеличилось на 218,6%, а средняя цена, напротив, упала на 17,3%.



В то же время средняя стоимость комплекта костюмов Деда Мороза и Снегурочки в России в декабре этого года составляет 3,7 тыс. руб. В Екатеринбурге показатель достигает 4,1 тыс. руб.



Среди городов-миллионников дороже всего костюмы продаются в Нижнем Новгороде (7,5 тыс. руб.), Волгограде (5,8 тыс. руб.) и Воронеже (4,8 тыс. руб.). Дешевле всего их покупка обойдется в Омске (2,6 тыс. руб.), Красноярске (2,6 тыс. руб.) и Новосибирске (3,3 тыс. руб.).

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