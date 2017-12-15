Кризис
Две трети россиян до сих пор ощущают экономический кризис в стране
15 декабрь 2017 (15:06)
В России растет доля граждан, которые ощущают экономический кризис в стране. По данным фонда «Общественное мнение», в декабре 2017 года соответствующий вариант ответа выбрали 67% респондентов против 62% в сентябре 2017 года.
Противоположное мнение в декабре выразили 21% респондентов, в сентябре — 27%. Доля опрошенных, которые затруднились ответить, за три месяца не изменилась и составила 12%.
Среди проявлений экономического кризиса, в частности, были названы снижение уровня жизни и доходов людей (31%), инфляция (23%), безработица (12%) и слабое развитие промышленности (6%).
Кроме того, 30% россиян считают, что через год ситуация с экономическим кризисом в стране будет примерно такая же, 15% полагают, что кризис будет сильнее, а 9% — слабее.
Противоположное мнение в декабре выразили 21% респондентов, в сентябре — 27%. Доля опрошенных, которые затруднились ответить, за три месяца не изменилась и составила 12%.
Среди проявлений экономического кризиса, в частности, были названы снижение уровня жизни и доходов людей (31%), инфляция (23%), безработица (12%) и слабое развитие промышленности (6%).
Кроме того, 30% россиян считают, что через год ситуация с экономическим кризисом в стране будет примерно такая же, 15% полагают, что кризис будет сильнее, а 9% — слабее.
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