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Две трети россиян до сих пор ощущают экономический кризис в стране

УрБК, Москва, 15.12.2017. В России растет доля граждан, которые ощущают экономический кризис в стране. По данным фонда «Общественное мнение», в декабре 2017 года соответствующий вариант ответа выбрали 67% респондентов против 62% в сентябре 2017 года.



Противоположное мнение в декабре выразил 21% респондентов, в сентябре — 27%. Доля опрошенных, которые затруднились ответить, за три месяца не изменилась и составила 12%.



Среди проявлений экономического кризиса, в частности, были названы снижение уровня жизни и доходов людей (31%), инфляция (23%), безработица (12%) и слабое развитие промышленности (6%).



Кроме того, 30% россиян считают, что через год ситуация с экономическим кризисом в стране будет примерно такая же, 15% полагают, что кризис будет сильнее, а 9% — слабее.

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