Опять 0,25

Сегодня, 15 декабря 2017 года, состоится последнее в текущем году заседание совета директоров Центрального банка России по вопросам процентной политики. В настоящее время ключевая ставка составляет 8,25%: за последний год регулятор снижал ее уже пять раз. Аналитики сходятся во мнении, что умеренное уменьшение ждет показатель и сегодня. На этот раз разногласий практически нет: эксперты уверены, что ставка будет понижена на 0,25%, то есть до 8%.Аргументом в пользу дальнейшего смягчения кредитной политики стала инфляция, темп которой продолжает замедляться: в ноябре он составил 2,5% против 2,7% в октябре.«Низкие темпы инфляции, которые в ноябре уменьшились до 2,5%, позволяют регулятору продолжить осторожное снижение ставок. Из опрошенных Reuters аналитиков иллюзий в смене вектора нет ни у кого. Консенсус однозначен — снижение ставки на 0,25% до символичных для конца года 8%. Если так и будет, решение никак не должно повлиять на рынки», — рассказал начальник аналитического отдела «БКС Экспресс» Василий Карпунин.Еще одним фактором в пользу снижения ставки, по словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, является некоторое ухудшение внутреннего макроэкономического фона. Согласно опубликованным в ноябре данным, темпы роста российского ВВП замедлились в III квартале до 1,8% против 2,5% во II квартале. При этом в октябре впервые с начала 2016 года приостановился годовой рост промпроизводства и прервалась тенденция ускорения роста в розничной торговле.В то же время эксперты отмечают, что оба этих фактора, по оценке ЦБ, носили временный характер. В конце 2017 года прогноз по ВВП несколько улучшается, а инфляционные риски могут возрасти.«Центробанк считает текущее замедление инфляции неустойчивым и не сильно отклонившимся от таргета, ожидая, что по мере исчерпания влияния временных факторов (прежде всего, хорошего урожая и крепкого рубля) уровень годовой инфляции в России должен вернуться к целевой отметке 4%. Тем не менее заметим, что с учетом довольно высокой базы января 2017 года к первому в следующем году заседанию, посвященному вопросам ключевой ставки, инфляция в годовом выражении может не превысить уровень 3%», — говорится в аналитическом исследовании ГК «Финам».«Замедление темпов роста промышленного производства в октябре, по оценке ЦБ, носило временный характер (факторы в виде действия Соглашения ОПЕК+ и теплой погоды). Несмотря на замедление экономики, аналитики регулятора немного улучшили оценку роста ВВП в IV квартале (с 0,5% до 0,6%) и сохранили прогноз на конец 2017 года (около 2%)», — поясняет Юрий Кравченко.Таким образом, аналитики сходятся во мнении, что регулятор не станет делать больших шагов в направлении уменьшения процентной ставки и остановится на уровне в 0,25%.«Мы ожидаем снижения на 0,25%, до 8%, поскольку по последним комментариям, которые давали в ЦБ, они все-таки ждут нефть гораздо ниже, чем она стоит сейчас. Соответственно, уменьшать ставку более резкими темпами они не будут. Общие ожидания по экономике у регулятора гораздо более сдержанные, чем нам показывают результаты на текущий момент», — отметил независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.В то же время в условиях фактического консенсуса по вопросу основного решения ЦБ эксперты не исключают определенного влияния на ситуацию от комментариев главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.«Ключевым фактором в пользу сохранения консервативного темпа смягчения денежно-кредитной политики мы рассматриваем неопределенность в отношении риска расширения западных санкций на российский госдолг. В данном контексте основным моментом в заседании Банка России нам представляется не само решение по ставке, а комментарии регулятора и его главы в отношении возможных санкционных рисков», — поясняют аналитики ГК «Финам».Впрочем, по мнению экспертов, наиболее вероятно, что в пресс-релизе к заседанию и на пресс-конференции главы ЦБ последуют максимально нейтральные комментарии по данной тематике. В этом случае рублю удастся избежать давления даже при снижении ставки, которое будет свидетельствовать об отсутствии обеспокоенности у регулятора санкционными рисками в начале 2018 года, а рынок госдолга останется на прежних уровнях.Итоги заседания Центробанка будут озвучены в 15.30 по местному времени. Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной начнется в 17.00.