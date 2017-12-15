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Судебные приставы приостановили работу отеля под Нижним Тагилом
15 декабрь 2017 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Судебные приставы отдела судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району в принудительном порядке приостановили работу кафе-отеля на Серовском тракте в связи с несоблюдением хозяином требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Суд по иску прокурора Пригородного района обязал индивидуального предпринимателя прекратить деятельность по предоставлению услуг общественного питания и гостиничных услуг в здании на автодороге Екатеринбург — Серов до его приведения в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности РФ.
В рамках исполнительных действий опечатаны десять гостиничных номеров, три подсобных помещения (в том числе прачечная), расположенных на втором этаже здания, входная дверь на втором этаже и электрический щит, отвечающий за электропитание.
На первом этаже, где расположена кухня, отключен электрощит, отвечающий за электропитание электрической печи, духовки, холодильников, а также входная дверь пищеблока.
Совершение исполнительных действий происходило в присутствии должника, которому были вручены постановление о возбуждении исполнительного производства и требование.
Суд по иску прокурора Пригородного района обязал индивидуального предпринимателя прекратить деятельность по предоставлению услуг общественного питания и гостиничных услуг в здании на автодороге Екатеринбург — Серов до его приведения в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности РФ.
В рамках исполнительных действий опечатаны десять гостиничных номеров, три подсобных помещения (в том числе прачечная), расположенных на втором этаже здания, входная дверь на втором этаже и электрический щит, отвечающий за электропитание.
На первом этаже, где расположена кухня, отключен электрощит, отвечающий за электропитание электрической печи, духовки, холодильников, а также входная дверь пищеблока.
Совершение исполнительных действий происходило в присутствии должника, которому были вручены постановление о возбуждении исполнительного производства и требование.
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