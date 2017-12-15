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Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума
15 декабрь 2017 (14:15)
УрБК, Москва, 15.12.2017. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет повышен до 9 тыс. 488 руб. и составит 85% фактического прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года внести в Госдуму проект закона о повышении прожиточного минимума.
Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет повышен до 9 тыс. 488 руб. и составит 85% фактического прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года внести в Госдуму проект закона о повышении прожиточного минимума.
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