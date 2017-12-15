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В Екатеринбурге будут судить руководителя Центра дианетики и саентологии за работу без лицензии
15 декабрь 2017 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя Центра дианетики и саентологии в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с октября 2013 года по январь 2017 года женщина, являясь председателем правления и главным бухгалтером некоммерческого партнерства «Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии», осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность.
В соответствии с проведенной по уголовному делу комиссионной судебной экспертизой установлено, что деятельность центра являлась образовательной, в силу чего подлежала обязательному лицензированию.
Фактически злоумышленница в помещении центра организовала на систематической основе изучение дианетики на возмездной основе посредством проведения лекций, семинаров, конференций. Оно сопровождалось выполнением теоретических и практических заданий с их оценкой на предмет правильности выполнения и дальнейшей итоговой аттестацией с выдачей документа (сертификата), подтверждающего получение обучающимися знаний и умений.
За указанный период обвиняемая незаконно извлекала доход в особо крупном размере в сумме свыше 26,9 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, с октября 2013 года по январь 2017 года женщина, являясь председателем правления и главным бухгалтером некоммерческого партнерства «Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии», осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность.
В соответствии с проведенной по уголовному делу комиссионной судебной экспертизой установлено, что деятельность центра являлась образовательной, в силу чего подлежала обязательному лицензированию.
Фактически злоумышленница в помещении центра организовала на систематической основе изучение дианетики на возмездной основе посредством проведения лекций, семинаров, конференций. Оно сопровождалось выполнением теоретических и практических заданий с их оценкой на предмет правильности выполнения и дальнейшей итоговой аттестацией с выдачей документа (сертификата), подтверждающего получение обучающимися знаний и умений.
За указанный период обвиняемая незаконно извлекала доход в особо крупном размере в сумме свыше 26,9 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
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